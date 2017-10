Verden bekymret over Trumps holding til Iran-avtalen

utenriks

Fredag bekreftet USAs president Donald Trump at USA ikke trekker seg fra Iran-avtalen, men han vil ikke skrive under på at Iran opprettholder atomavtalen.

– I likhet med mange land, som blant annet Frankrike, Tyskland og Storbritannia, er Norge bekymret over dette, sier utenriksminister Børge Brende til NTB.

Tillit

Brende sier Norge har tillit til Atomenergibyrået (IAEA) som bekrefter at Iran opprettholder avtalen. IAEA hevder Iran har godtatt verdens strengeste atominspeksjoner.

Brende påpeker viktigheten av at alle landene bak atomavtalen gjør det de kan for å opprettholde den.

– Vi oppfordrer alle avtalepartnere til å gjennomføre sine forpliktelser under avtalen, sier han.

Trump har tidligere truet med å trekke USA ut av avtalen, i tillegg til å kalle den en av de verste avtalene USA har inngått noensinne. I talen kalte Trump Iran et diktatur og opplyste at USA innfører nye sanksjoner mot landets revolusjonsgarde – den mektige iranske elitestyrken som har sin egen hær, marine og flyvåpen.

I tillegg får Kongressen en viktig rolle. Den skal i løpet av 60 dager avgjøre om enda flere sanksjoner skal innføres.

Viktig avtale

FNs generalsekretær António Guterres sier han flere ganger har uttalt at atomavtalen har vært et veldig viktig gjennombrudd for å hindre spredningen av atomprogram, i tillegg til å være et symbol for fremgang i global fred og sikkerhet. Han sier han håper avtalen forblir intakt. Det samme gjør Brende.

– Norge, i likhet med EU, beklager dersom avtalen opphører. Avtalen er et avgjørende verktøy i å løse et alvorlig ikke-spredningsspørsmål.

– Samtidig deler vi bekymringen for Irans ballistiske missilprogram og andre aktiviteter som kan påvirke europeiske sikkerhetsinteresser, fortsetter statsråden.

Trump understreket fredag at han mener Iran opptrer i strid med avtalens intensjon.

Verden reagerer

De fleste verdenslederne, bortsett fra i Israel og Saudi-Arabia, reagerer negativt på Trumps nye utspill. Regjeringene i Storbritannia, Tyskland og Frankrike lover å fortsatt overholde avtalen om Irans atomprogram, og oppfordrer Trump til å gjøre det samme. Hans utspill har fått Iran til å tenne på pluggene.

Irans FN-ambassadør Gholamali Khoshroo sier i et brev til Guterres at USA har «brutt ånden og brevet» atomavtalen er basert på.

«Den islamske republikken Iran vil ikke være den første til å bryte avtalen, men om landets rettigheter og interesser i avtalen ikke blir respektert, vil landet stoppe implementeringen av forpliktelsene og fortsette dets fredfulle atomprogram uten restriksjoner», heter det i brevet.

Ambassadøren påpeker at avtalen er støttet av FNs sikkerhetsråd og kan verken bli reforhandlet eller endret.

Viktig avtale

Trump høster også kritikk fra Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) som ble tildelt Nobels fredspris i forrige.

– President Trumps avvisning av atomavtalen er en oppfordring til spredning, gjør oppnåelsen av nye atomavtaler vanskeligere og øker den globale risikoen for bruk av atomvåpen, sier ICAN.

Avtalen ble undertegnet av Iran, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland i 2015. Iran godtok å legge begrensninger på sitt atomprogram mot at sanksjoner ble hevet.

Målet med avtalen er å unngå at Iran utvikler atomvåpen. Regjeringen i Iran insisterer på at de aldri har hatt slike planer, og at formålet med atomprogrammet er strømproduksjon og forskning.

