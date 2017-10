Antall omkomne øker etter flom og jordskred i Vietnam

utenriks

Myndighetene opplyser samtidig at 32 personer behandles for skader.

Uker med regn har fått vannet til å stige i de nordlige og sentrale delene av Vietnam og har utløst jordskred flere steder. Dette har påført infrastrukturen store skader.

I løpet av fire dager falt det opptil 700 millimeter regn i landet. Nær 34.000 hjem står under vann og 17.500 personer er evakuert. I tillegg har rundt 230.000 gårdsdyr gått tapt.

Bare i den nordlige provinsen Hoa Binh, hvor 20 personer har mistet livet, deltar rundt 300 soldater og politibetjenter i letingen etter savnede etter et jordskred.

Værutsiktene er ikke gode og meteorologene advarer om at en ny storm er på vei. Store jordbruksområder står alt under vann, blant annet i Hanoi-området der et dike brast og ødeleggelsene er store.

Vietnam rammes ofte av tropiske stormer mellom mai og oktober.

