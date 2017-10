Harvey Weinstein kastet ut av Oscar-akademiet

utenriks

Årsaken til at den mektige filmprodusenten fjernes fra Oscar-akademiet, er beskyldningene mot Weinstein om voldtekt og andre seksuelle overgrep.

Akademiets styre på 54 medlemmer skriver i en pressemelding at langt flere enn det nødvendige flertallet på to tredeler, stilte seg bak avgjørelsen.

– Vi gjør ikke dette bare for å atskille oss fra noen som ikke lenger har respekt blant sine kolleger. Men også for å sende et signal om at tiden da man overser og gjør seg skammelig medskyldig i seksuell trakassering i vår bransje, er over, het det.

Anklagene

En lang rekke kvinner har den siste uken stått fram med slike anklager. Blant dem er kjente skuespillere som Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow. Men 65-åringen avviser selv alt.

– Det dette dreier seg om er et grunnleggende foruroligende problem som ikke har noen plass i vårt samfunn. Styret fortsetter arbeidet med å innføre etiske standarder som det er forventet at alle akademiets medlemmer er eksempler på, het det videre.

Reaksjonene har spredd seg som en farsott og skuespillere som Matt Damon og Ben Affleck har reagert med vantro og avsky over det som har kommet fram. Også tidligere president Barack Obama sier han og kona Michelle vemmes av det filmprodusenten anklages for.

Sparket

Weinstein fikk for en uke siden sparken i filmselskapet han eier sammen med broren Bob Weinstein. Lørdag sto broren fram i et intervju med The Hollywood Reporter hvor han sier han visste at broren var en bedrager, men at han selv var intetanende om hans «syke og fordervede» oppførsel.

– Personlig trodde jeg at han kun var ute og gjennomgående bedro sin kone. Det var ikke engang slik at han hadde en elskerinne. Det var den ene etter den andre, sa Bob Weinstein, og la til at han aldri hadde visst om anklagene som The New York Times publiserte torsdag forrige uke.

Medlemskap

Ifølge nyhetsbyrået AP er ikke det bare det amerikanske filmakademiet som har reagert. Producers Guild of America, en av USAs ledende filmindustriorganisasjoner, vurderer også Weinsteins medlemskap, ifølge kilder.

I tillegg til å vinne den prestisjetunge Oscar-statuetten, har Weinstein-brødrenes produksjoner vunnet den britiske BAFTA-prisen og vært nominert til Emmy et titall ganger.

(©NTB)