Iranere ut mot Trump etter talen

Irans president Hassan Rouhani beskyldte USAs president Donald Trump lørdag for å komme med falske anklager og fornærmelser i en direktesendt tale.

– Iran vil forlate avtalen hvis den ikke tjener landets interesser, uttalte Rouhani som en reaksjon på Trumps uttalelser om at Iran ikke lever opp til den multinasjonale avtalen.

Forener iranere

Trump har tidligere truet med å trekke USA ut av avtalen, i tillegg til å kalle den en av de verste avtalene USA noensinne har inngått. I talen Trump holdt fredag, kalte han blant annet Iran for et diktatur.

Talen har satt sinnene i kok i landet. Spesielt har Trumps gjentatte feilaktige omtale av Persiabukta fått flere til å tenne på pluggene. I talen refererte han til det oljerike området som den arabiske gulfen.

Mange iranere, inkludert medier, raser på sosiale medier og deler bilder av tidligere amerikanske presidenter som alle har brukt riktig benevnelse.

Det persiske riket

Navnet på bukta har blitt et viktig tema for iranere som ser på landet som det første persiske riket, grunnlagt 500 år før Kristus, og hundre år senere erobret av araberne.

Som reaksjon foreslo Rouhani i sin tale at Trump bør studere geografi. Det gjorde også den iranske utenriksministeren Mohammad Javad på Twitter.

– Alle visste at Trumps vennskap er til salgs til høystbydende. Vi vet nå at det er geografien hans også, skrev Javad.

Tidligere viseinnenriksminister og reformaktivisten Mostafa Tajzadeh oppfordret til en samlet nasjon mot Trump.

– En nasjon, en beskjed: Nei til Trump. Vi er alle sammen om dette, skrev han på Twitter.

Atomavtalen

Fredag bekreftet Donald Trump at USA ikke trekker seg fra Iran-avtalen, men han ville ikke skrive under på at Iran overholder den.

– Ingen president kan oppheve en internasjonal avtale, sa Rouhani.

– Den iranske nasjonen har ikke og vil heller aldri bøye seg for utenlandsk press. Irans forhold til avtalen er sterkere enn noensinne. Irans islamske revolusjonsgarde fortsetter sin kamp mot regionale terrorister, fortsatte den iranske presidenten.

Trump kritiserte revolusjonsgarden og opplyste i talen at USA innfører nye sanksjoner mot den mektige iranske elitestyrken som har sin egen hær, marine og flyvåpen.

Rouhani sa på sin side at Trumps handlinger vil isolere USA, siden de andre landene som har underskrevet avtalen fortsatt støtter og overholder den.

