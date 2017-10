Milits: 3.000 sivile har fått flykte fra Raqqa

utenriks

– Over 3.000 sivile dro ut lørdag kveld som et ledd i en avtale. De dro til områder som kontrolleres av SDF, sier Talal Sello, talsperson for den USA-støttede opprørsalliansen SDF.

Raqqa i Syria har lenge fungert som en slags hovedstad for den ytterliggående islamistgruppa IS. Men nå har gruppa mistet grepet om anslagsvis 90 prosent av byen, og slaget er inne i en siste fase.

SDF, som domineres av den syriske kurdermilitsen YPG, har med amerikansk støtte ledet kampen mot IS i Nord-Syria.

Fremmedkrigere

Lokale ledere i Raqqa forhandlet i helgen fram en avtale om evakuering av de gjenværende IS-krigerne. Men det har kommet motstridende meldinger om hvorvidt også fremmedkrigere har fått fritt leide ut av den krigsherjede byen.

Raqqas sivilråd rykket søndag ut og avviste en påstand fra et medlem om at også utlendinger har fått forlate byen.

Ifølge SDF-talsmann Sello er det nå bare utenlandske IS-krigere og deres slektninger som holder stand i et lite område i Raqqa.

– Bare 250 til 300 utenlandske terrorister som avviste avtalen og bestemte seg for å bli værende og kjempe til siste slutt, er igjen i byen, sammen med noen slektninger, sier Sello, uten å utdype tallet på sivile.

Mange sivile drept

275 IS-medlemmer og deres familier skal ha overgitt seg og befinner seg blant SDFs krigere. Sello sier ikke hva som skal skje med dem.

Fra før er det rapportert at andre syriske IS-medlemmer fikk reise ut av byen, muligens til provinsen Deir al-Zor, hvor noen områder fortsatt er kontrollert av IS.

Målet med evakueringsavtalen er å begrense de sivile tapene. Mange sivile er blitt drept etter hvert som SDF har kjempet seg fram til Raqqa og videre innover i byen.

Fram til fredag hadde over 1.100 sivile blitt drept i luft- og artilleriangrep fra den USA-ledede koalisjonen i Raqqa siden 6. juni, ifølge rapporter som den uavhengige britiske organisasjonen Airwars anser som pålitelige.

Deir al-Zor

Den USA-ledede koalisjonen i landet understreket i helgen at utenlandske IS-medlemmer ikke var omfattet av evakueringsavtalen.

Men søndag sa Omar Alloush, som sitter i sivilrådet, at noen av de utenlandske IS-krigerne hadde reist.

– De tok sivile som menneskelige skjold og dro, sa han til nyhetsbyrået AFP.

En talsmann for koalisjonen, Ryan Dillon, gjør det klart at denne løsningen ikke var den de helst hadde ønsket seg.

– Det siste vi ønsker er at fremmedkrigere unnslipper så de kan reise tilbake til sine hjemland og forårsake mer terror og ødeleggelse.

Samtidig gjør han det klart at koalisjonen noen ganger må akseptere løsningene til allierte lokale grupper.

Mange nederlag

Raqqa har vært IS' viktigste hovedkvarter siden 2014. Gruppa har kontrollert store landområder både i Syria og Irak, men det siste året har ekstremistene gått på en rekke nederlag på slagmarken. I Irak ble de drevet ut av storbyen Mosul etter langvarige og blodige kamper.

Samtidig som IS er blitt stadig hardere presset i Syria og Irak, har gruppa stått bak eller inspirert en rekke terrorangrep i europeiske land. De aller fleste ofrene for IS' terrorangrep, er imidlertid i Irak, Syria og andre land i Midtøsten.

