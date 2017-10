Opprørere: Kampen om Raqqa er inne i siste fase

utenriks

Raqqa i Syria har lenge fungert som en slags hovedstad for den ytterliggående islamistgruppa IS. Men nå har gruppa angivelig mistet grepet om 90 prosent av byen.

– Vi er inne i den siste fasen av kampen om Raqqa, sier Jihan Sheikh Ahmed, talsperson for den USA-støttede opprørsalliansen SDF.

– Slaget vil fortsette til hele byen er renset for terrorister som nekter å overgi seg, legger hun til.

275 IS-medlemmer og deres familier skal ha overgitt seg. Men andre har fått lov til å reise ut av byen i tråd med en avtale framforhandlet av lokale stammeledere.

Målet med avtalen er å begrense de sivile tapene. Mange sivile er blitt drept etter hvert som SDF, med støtte fra amerikanske kampfly, har kjempet seg fram til Raqqa og videre innover i byen.

Deir al-Zor

Den USA-ledede koalisjonen i landet hevdet først at utenlandske IS-medlemmer ikke var omfattet av avtalen som gir IS mulighet til å forlate byen.

Men sivilrådet i Raqqa opplyste at også fremmedkrigerne kunne få dra fra Raqqa. Én aktuell mulighet var å frakte dem til provinsen Deir al-Zor, hvor noen områder fortsatt er kontrollert av IS.

Søndag opplyste Omar Alloush, som sitter i sivilrådet, at noen av de utenlandske IS-krigerne hadde reist.

– De tok sivile som menneskelig skjold og dro, sa han til nyhetsbyrået AFP.

Uenige

En talsmann for koalisjonen, Ryan Dillon, gjør det klart at denne løsningen ikke var den de helst hadde ønsket seg.

– Det siste vi ønsker er at fremmedkrigere unnslipper så de kan reise tilbake til sine hjemland og forårsake mer terror og ødeleggelse.

Samtidig gjør han det klart at koalisjonen noen ganger må akseptere løsningene til allierte lokale grupper.

– Selv om vi noen ganger ikke er helt enig med våre partnere, må vi respektere deres egne løsninger på deres saker.

Mange nederlag

Raqqa har vært IS' viktigste hovedkvarter siden 2014. Gruppa har kontrollert store landområder både i Syria og Irak, men det siste året har ekstremistene gått på en rekke nederlag på slagmarken. I Irak ble de drevet ut av storbyen Mosul etter langvarige og blodige kamper.

Samtidig som IS er blitt stadig hardere presset i Syria og Irak, har gruppa stått bak eller inspirert en rekke terrorangrep i europeiske land.

Det antas at 8.000 sivile fortsatt er igjen i sentrum av Raqqa, og mange av dem skal ha blitt brukt som menneskelige skjold av IS. Et stort antall skal også ha klart å komme seg ut av byen i løpet av de siste dagene.

– Det er veldig få igjen, og de kommer til våre styrker så fort de får sjansen, sier Jihan Sheikh Ahmed fra SDF.

Opprørsalliansen består av kurdiske og arabiske væpnede grupper, og domineres av den kurdiske YPG-militsen.

