Sjelden grunn til å feire for Martin Schulz 

– I dag står vi på terskelen til en storslått suksess, sier Stephan Weil, som er sosialdemokratiske SPDs leder i Niedersachsen.

Han understreker at SPD nå for første gang på 19 år ser ut til å bli det største partiet i delstatsforsamlingen. Valgseieren i Niedersachsen er samtidig en kjærkommen opptur for Schulz, som er hardt presset etter det elendige forbundsdagsvalget for tre uker siden.

Samtidig viser prognoser i Niedersachsen at innvandringskritiske Alternativ for Tyskland kommer inn i delstatsforsamlingen med omkring 6 prosent av stemmene. Partiet er dermed representert i 14 tyske delstater.

Statsminister Angela Merkel fra kristeligkonservative CDU vant for tre uker siden det nasjonale valget i Tyskland, men står nå foran vanskelige samtaler med De Grønne og det liberale partiet FDP for å få på plass en koalisjon.

Søndag kveld var det klart at Merkel ikke fikk noen drahjelp fra Niedersachsen, selv om det ikke er utelukket at CDU tross valgnederlaget blir med i koalisjonen som skal styre i delstaten. Prognoser tydet imidlertid på at SPD kan komme til å fortsette å styre i koalisjon med De Grønne.

