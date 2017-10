Sosialdemokratene kniver med ytre-høyre om andreplassen i Østerrike

utenriks

31 år gamle Sebastian Kurz ser ut til å bli Europas yngste statsminister. Prognoser viser at hans konservative parti ÖVP ligger an til å bli valgets klare vinner med 31,5 prosent av stemmene. Dramatikken knytter seg til hvem som kaprer andreplassen, og det står mellom sosialdemokratiske SPÖ og ytre-høyre-partiet FPÖ.

De første prognosene viste at FPÖ så ut til å gå forbi SPÖ med knapp margin, men nyere prognoser søndag kveld viser at sosialdemokratene er foran med 27,1 prosent mot 25,9 for FPÖ. Til tross for at FPÖ muligens ikke klarer å bli landets nest største parti, kan de være fornøyd med valget. Partiet har økt oppslutningen med over 5 prosentpoeng fra sist valg.

Kan bli konservativ høyreregjering

I dag sitter ÖVP i regjering sammen med SPÖ og statsminister Christian Kern (51). Men samarbeidet har surnet, og valginnspurten har vært sterkt preget av avsløringer om en svertekampanje der de to partiene har rettet kraftige beskyldninger mot hverandre.

Både ÖVP og FPÖ ser ut til å ha gjort et brakvalg. Hvis prognosene holder seg, kan disse to danne ny regjering i Østerrike.

– Det ser ut til at det kan gå mot en konservativ høyreregjering, sa statsvitenskapsprofessor Birgit Sauer ved Universitetet i Wien etter de første prognosene ble kjent søndag.

Sauer påpekte overfor nyhetsbyrået TT at de første målingene først og fremst er regnet ut fra stemmene fra de mindre byene og distriktene. Resultatene kan bli annerledes når stemmene fra byene er talt opp.

Strengere flyktningpolitikk

Både ÖVP og FPÖ har lovet en langt strengere flyktning- og innvandringspolitikk enn det SPÖ har ført.

– Hvis disse to danner regjering, vil utviklingen som er påbegynt i flyktningpolitikken fortsette. Grensen mot Balkan vil stenges, og retorikken mot Middelhavet vil bli tøffere, sa professor Sauer.

Videre tror Sauer at en slik høyrekoalisjon vil restrukturere velferdsstaten og gjøre den mer nasjonalistisk.

Europas yngste statsminister

Dersom Sebastian Kurz trekker det lengste strået, blir han ikke bare Europas, men verdens yngste regjeringssjef, ifølge BBC. Kurz har gjort lynkarriere. I mai i år kunngjorde han at han ønsket å overta som leder i ÖVP. Samtidig krevde han nyvalg. ÖVP lå da som nummer tre på målingene med en oppslutning på rundt 22 prosent.

Så spratt partiet brått i været. Siden har ÖVP vært klart størst med en oppslutning på rundt 33 prosent.

– Det er Kurz-effekten som har slått inn, sa Østerrike-ekspert Elin Nesje Vestli til NTB tidligere denne uka.