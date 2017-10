Valg-test for Merkel før koalisjonssamtaler

utenriks

Merkel vant for tre uker siden det nasjonale valget i Tyskland, men står nå foran vanskelige samtaler med De Grønne og det liberale partiet FDP for å få på plass en koalisjon.

Oppmøtet var tidlig på dagen godt i Niedersachsen, hvor valglokalene stenger klokken 18.

På de siste meningsmålingene har Merkels konservative parti CDU ligget svakere an enn sosialdemokratene i SPD i delstaten, som er Tysklands fjerde mest folkerike.

– En triumf i Niedersachsen er viktig for Merkel, fordi det vil styrke henne og vise at partiet hennes fortsatt er i stand til å vinne delstatsvalg, sier Oskar Niedermayer fra Freie Universität i Berlin.

Han legger til at et valgnederlag vil sende et dårlig signal til forbundskansleren i forkant av koalisjonsforhandlingene, som starter i midten av uken.

Men også for SPD-leder Martin Schultz er valget viktig. Hvis partiet taper også i Niedersachsen, vil det bli årets femte valgnederlag for en partileder som allerede er hardt presset etter det elendige forbundsdagsvalget.

