Arkeologer fant teater fra Romerriket under gamlebyen i Jerusalem

utenriks

Bygningens elegante murstrukturer ble nylig funnet i forbindelse med en utgraving under de gamle underjordiske passasjene som går langs Vestmuren rundt gamlebyen.

Ifølge Joe Uziel, arkeologen som leder utgravingen, ble den teaterlignende bygningen reist i andre eller tredje århundre etter at romerne rev byen og bygde den opp igjen som en romersk koloni.

Han antar at byggverket kan stamme fra keiser Hadrians æra. Han regjerte fra år 117 til 138.

Uziel mener at det uferdige halvsirkelformede teateret kan ha vært tenkt som et sted for konserter og teaterforestillinger.

(©NTB)