Britene er 5.000 milliarder kroner fattigere enn de trodde

The Telegraph kunne mandag fortelle britiske avislesere at Storbritannias formue er gått fra å være 469 milliarder pund i pluss til minus 22 milliarder.

Det tilsvarer en nedjustering fra 4.930 milliarder kroner til 231 milliarder minus.

– Frykten er at det skal slå bunnen ut av pundet. Hvis de siste 40 års historie er noen rettesnor, så kan pundet falle med 20 prosent, sier valutastrateg Mellom Simon Derrick hos Bank of New York til The Telegraph.

Det er det britiske statistiske byrået ONS som har kommet fram til at den britiske formuen er over 5.000 milliarder mindre verdt enn tidligere antatt. Det er snakk om nøkkeltallet «Net International Investment Position».

– Tidligere har ONS blant annet undervurdert hvor stor del av britiske aksjer som eies i utlandet. Sa man har overvurdert hvor rike britene er, sier Mikael Milhøj i Danske Bank.

Har er imidlertid ikke blant dem som mener at tallene bør få alarmklokkene til å ringe.

– Jeg synes ikke det er så alarmerende, for det er ikke fordi britene skylder masse penger. De er jo bare noenlunde i null, sier han.

Han tror heller ikke det vil bety noe for den økonomiske utviklingen ettersom både britiske selskaper og borgere er klar over hvor mye penger de har å rutte med, og det er dette som styrer deres økonomiske atferd.

