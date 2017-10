Catalonia får ny frist til torsdag med å slå fra seg tanken på uavhengighet

utenriks

Spanias visestatsminister Soraya Sáenz de Santamaria sier Puigdemont må innrette seg etter landets lovverk senest torsdag.

– Det bør ikke være vanskelig å innrette seg etter fornuften i løpet av de neste tre dagene, sier Santamaria.

Hennes reaksjon kom mandag formiddag som svar på at Puigdemont i et brev til Spanias regjering unnviker spørsmålet om selvstendighet.

Den spanske regjeringen hadde bedt om et klart svar fra katalanske regionmyndigheter om hvorvidt de har erklært seg uavhengige fra Spania innen mandag klokka 10.

Visestatsministeren mener Catalonias leder ikke har svart på spørsmålet som regjeringen stilte ham.

– Det ville ikke ha vært så vanskelig å si ja eller nei. Det var det som var vårt spørsmål, og svaret burde ikke være så komplisert, sa hun da hun mandag ga Puigdemont ny tidsfrist.

Den nye fristen er satt til torsdag morgen. Hvis Puigdemont ikke innretter seg etter lovverket innen den tid, kommer sentralregjeringen til å vurdere muligheten for å iverksette grunnlovens paragraf 155, som åpner for at Madrid overtar deler av Catalonias nåværende selvstyre.

– Uklart svar

Heller ikke øvrige statsråder i Madrid mener Puigdemont i sitt brev har bidratt til noen oppklaring.

– Det går klart fram at Puigdemont ikke har svart, for han har ikke gitt klarheten som vi ba ham om, sa Spanias utenriksminister Alfonso Dastis kort tid etter at Puigdemont la fram brevet.

Spanias justisminister Rafael Catala gir uttrykk for det samme. Catala sier Puigdemonts brev ikke gir svar på sentralregjeringens spørsmål.

Kravet fra Madrid kom etter at Puigdemont tirsdag i forrige uke antydet en uavhengighetserklæring, men utsatte den i håp om dialog med spanske sentralmyndigheter.

Dialog

I sitt brev til den spanske regjeringen ber Puigdemont nok en gang om dialog, uten å svare direkte på spørsmålet om Catalonia har erklært seg uavhengig. I stedet lover han å utsette eventuelle tiltak på vei mot uavhengighet.

Puigdemont foreslår at han og statsminister Mariano Rajoy møtes så fort som mulig, og at dialogen løper de neste to månedene.

Rajoy sa i forrige uke at det er umulig å holde dialog med noen som bryter loven. Han anklaget også regionmyndighetene for å ha forsøkt å skaffe seg falsk legitimitet ved hjelp av demonstrasjoner og stemplet dem som en gjeng aktivister.

Flertall, men lav oppslutning

For drøyt to uker siden avholdt regionmyndighetene en folkeavstemning om uavhengighet, der om lag 90 prosent sa ja til løsrivelse, men kun 43 prosent av velgerne deltok.

Regjeringen i Madrid og spansk rettsvesen har erklært folkeavstemningen for grunnlovsstridig, og spansk politi ble satt inn for å stanse den. Det endte imidlertid med sammenstøt og kraftig kritikk av spansk politis framferd.

