EUs utenriksministre slår ring om Iran-avtalen

Fredag sa USAs president Donald Trump nei da atomavtalen med Iran kom opp til periodisk godkjenning hos ham. Det betyr at saken går videre til Kongressen, som nå har snaut to måneder på seg til å vurdere om det skal innføres sanksjoner mot Iran for brudd på avtalen.

Situasjonen frustrerer EU, som er opptatt av å bevare avtalen.

– Det er en avtale som virker. Det er en avtale vi trenger av hensyn til vår sikkerhet, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

– Avtalen er bra for sikkerheten, bra for verden, bra for Iran og bra for Europa, istemmer Storbritannias utenriksminister Boris Johnson.

Erklærer støtte

Saken sto øverst på agendaen da EUs utenriksministre møttes i Luxembourg mandag.

Utenriksministrene vedtok en erklæring der de ga uttrykk for sterk støtte til avtalen. FNs atombyrå IAEA har åtte ganger verifisert at Iran faktisk etterlever den, påpekte de. Videre ba EU amerikanerne om å snakke med sine partnere før de tar nye skritt som kan true avtalen.

EUs holdning er at andre spørsmål, som Irans rolle i væpnede konflikter i regionen og Irans rakettprogram, må holdes utenfor.

– Vi ville ikke på noen som helst måte ha vært bedre rustet til å ta opp slike spørsmål med Iran uten denne avtalen. Snarere tvert imot, sier Mogherini.

Hun reiser til Washington i november for å forsøke å overtale amerikanerne direkte.

Nye sanksjoner

Utenriksministrene vedtok også en pakke med nye sanksjoner mot Nord-Korea på grunn av landets atomprøvesprengninger og rakettoppskytinger.

EU innfører blant annet totalforbud mot europeiske investeringer i Nord-Korea og totalforbud mot oljeeksport til landet. Håpet er at økt press skal gjøre nordkoreanerne mer villige til å gjenoppta de internasjonale forhandlingene om landets atomvåpenprogram.

Trumps hardkjør mot Iran kan derimot gjøre det vanskeligere å få i gang slike samtaler, frykter europeerne.

– Det vil åpenbart bli vanskeligere å få i gang en dialog med Nord-Korea hvis denne avtalen, som faktisk virker, bryter sammen, sier Mogherini.

Hun understreker at forutsigbarhet er avgjørende for å lykkes i slike forhandlinger.

Ønsker forhandlinger

Sveriges utenriksminister Margot Wallström utelukker ikke at Sverige kan spille en rolle i diplomatiet. Hun viser til at Sverige har hatt et diplomatisk nærvær i Nord-Korea siden 1970-tallet, og at svenskene på den måten har klart å bygge opp et tillitsforhold som kan gjøre det lettere for nordkoreanerne å snakke med dem.

– Vi trenger en politisk-diplomatisk kanal som gir dem en utvei, sier hun.

EU ber også Kina om å gjøre sitt for å bidra til å øke presset på nordkoreanerne.

– De økonomiske båndene mellom EU og Nord-Korea er ikke er særlig sterke. Sanksjonene våre har derfor begrenset effekt. Men det er andre som har sterkere bånd til Nord-Korea, og som kan påvirke regimet, sier Mogherini.

