Irakiske styrker har rykket inn i Kirkuk

Ifølge en kurdisk tjenestemann ga myndighetene i Bagdad peshmerga-soldatene i området frist til klokken 2 natt til søndag på å trekke seg ut av byen og gå tilbake til stillingene de hadde før 6. juni 2014.

Ifølge BBC indikerte flere meldinger at tidsfristen ble utsatt i 24 timer, mens irakiske myndigheter skal ha benektet at noen tidsfrist i det hele tatt var satt.

Natt til mandag lokal tid melder statlige medier at regjeringsstyrker har rykket inn i oljebyen. Den statlige tv-kanalen Al-Iraqia meldte først at det ikke skulle ha blitt avfyrt et eneste skudd, men kort tid senere meldte flere peshmerga-offiserer om skuddveksling sør for byen.

Forholdet har vært anstrengt mellom regjeringen i Irak og kurdiske ledere i Nord-Irak etter folkeavstemningen om uavhengighet for den kurdiske regionen 25. september.

Kirkuk-provinsen huser Nord-Iraks største oljefelt, selv om stadig mer olje nå pumpes opp fra områder i sør. Også disse feltene er gjenstand for bitter strid mellom sentralmyndighetene og kurderne.

