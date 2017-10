Kongo fikk plass i FNs menneskerettsråd

utenriks

Kongo anklages selv for mange og grove brudd på menneskerettighetene, men var blant 15 land som ble valgt til FNs menneskerettighetsråd under en avstemning i FNs hovedforsamling mandag.

Kongo trer inn i FNs menneskerettighetsråd ved årsskiftet og sitter ut 2020, samtidig med at rådet skal granske rapporter om drap, massevoldtekter og bruk av barnesoldater i Kasai-regionen i Kongo.

FN gransker også drapene på en svensk og en amerikansk FN-ekspert i Kongo i mars i år. De to var i landet for å granske rapporter om massegraver.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch kaller valget av Kongo «et slag i ansiktet for de mange ofrene for den kongolesiske regjeringens grove overgrep».

– Det faktum at regjeringens sikkerhetsstyrker det siste året antas å være ansvarlig for mesteparten av volden i Kasai-regionen, der rundt 5.000 mennesker er drept og det er funnet nærmere 90 massegraver, viser at Kongo ikke fortjener en plass i FNs fremste menneskerettighetsorgan, sier lederen for HRWs virksomhet i FN, Louis Charbonneau.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley gikk i sommer hardt ut mot afrikanske land som signaliserte støtte til Kongos kandidatur til FNs menneskerettsråd. Haley betegnet dette som «utilgivelig».

Tre andre afrikanske land – Senegal, Angola og Nigeria – sikret seg også en plass i rådet mandag, sammen med Østerrike, Afghanistan, Nepal, Qatar, Pakistan, Slovakia, Spania, Ukraina, Chile, Mexico og Peru.

