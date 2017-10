May og Juncker enige om å få fart på brexit-forhandlingene

utenriks

Den britiske statsministeren og EU-kommisjonens president møttes til en arbeidsmiddag i Brussel mandag kveld.

Det skjedde samtidig som forhandlingene om Storbritannias uttreden av EU går trådt og frykten øker for at partene ikke vil klare å bli enige om en avtale innen fristen mars 2019.

I en felles uttalelse etter middagen mandag, sier May og Juncker at de gjennomgikk framgangen i forhandlingene så langt, og at de er enige om at det må bli fortgang i forhandlingene i månedene som kommer. De to understreker også at møtet mandag kveld foregikk i en «konstruktiv og vennlig atmosfære».

(©NTB)