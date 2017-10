Større irakisk offensiv mot Kirkuk – militærbase inntatt

utenriks

Kampene har ført til at mange er drept eller såret, opplyser en talsmann for kurdiske styrker, general Bahzad Ahmed.

Han sier også at irakiske styrker har «brent mange hus og drept mange mennesker» i Toz Khormato og Daquq sør for byen. Opplysningene er ikke offisielt bekreftet.

Inne i selve byen, der det bor over 1 million mennesker, holder innbyggerne seg innendørs. De melder om enkelte smell, og at lydene høres ut som granater og raketter.

Fram til sommeren 2014 var Kirkuk kontrollert av irakiske regjeringsstyrker, men disse flyktet fra byen under IS' lynoffensiv i Nord-Irak. Kurdiske peshmerga-styrker rykket inn i byen, og disse har hatt kontroll over den siden.

Det bor både kurdere, turkmenere og arabere i byen.

Spenningen i området har økt etter at den kurdiske selvstyrte regionen avholdt en folkeavstemning om uavhengighet i september, en folkeavstemning også Kirkuk deltok i, men som regjeringen i Bagdad tok skarp avstand fra.

Vil forsvare byen

Tusenvis av kurdiske peshmerga-styrker ble i forrige uke utplassert ved Kirkuk etter at det ble meldt at irakiske styrker rykket framover. De har fått beskjed fra regionsmyndighetene i Kurdistan om å forsvare byen for enhver pris.

Både kurdiske og irakiske kilder meldte mandag at irakiske styrker har tatt kontroll over områder sør for byen. Irakiske styrker hevder å ha inntatt Kirkuks største militærbase som fram til nå har vært kontrollert av kurderne. De hevder også å ha tatt kontroll over flere veier og infrastruktur utenfor byen.

Kurderne har på sin side opplyst at regjeringsstyrker har inntatt et olje- og gasselskap og flere andre industriområder sør for byen. De sier også at de har ødelagt fem amerikanske Humvees etter at militssoldater startet det som omtales som et «uprovosert angrep».

Fikk tidsfrist

Regjeringen i Bagdad ga kurdiske styrker en frist til klokken 2 natt til søndag til å trekke seg ut av byen og gå tilbake til stillingene de hadde før 6. juni 2014, meldte kurdiske kilder i helgen.

Ifølge BBC indikerte flere meldinger at tidsfristen ble utsatt i 24 timer, men irakiske myndigheter benektet at noen tidsfrist i det hele tatt var satt.

Den irakiske statsministeren Haider Al-Abadi sa sent søndag at han har beordret styrkene til å sørge for sikkerhet i området i samarbeid med innbyggerne og peshmerga-styrkene, ifølge den statlige TV-kanalen Al-Iraqia.

Kort tid etter ble det meldt om at de hadde tatt kontroll over «store deler av Kirkuk-provinsen», men lokale kurdiske myndigheter avviser dette.

Det amerikanske forsvarsdepartementet har oppfordret irakiske og kurdiske styrker til å forhindre en opptrapping av konflikten.

– Vi er imot enhver voldelig handling og advarer mot destabiliserende handlinger som stjeler fokus fra kampen mot IS, sier Laura Seal, talsperson for Pentagon.

Fredag gikk den amerikanske forsvarsministeren Jim Mattis ut og sa at USA jobber med å redusere spenningene mellom irakiske regjeringsstyrker og kurdiske peshmerga-styrker.

(©NTB)