Tre døde i skogbrann i Spania

utenriks

Tusenvis av brannmenn jobber på spreng med å få kontroll på 15 skogbranner i Galicia, opplyser Alberto Nunez Feijoo, talsperson for de lokale myndighetene.

– Situasjonen er kritisk. Vi har ikke opplevd noe lignende det siste tiåret og har aldri måttet sende ut så mange på denne tiden av året, sier Nunez Feijoo.

To personer omkom etter at de ble fanget av flammene i en van i nærheten av byen Nigran, opplyser lokale myndigheter. I tillegg ble en eldre mann funnet i et overtent skur i byen Carballeda de Avia.

Statsminister Mariano Rajoy, som selv er fra Galicia, skriver på Twitter at han kondolerer til ofrenes pårørende.

Nunez Feijoo opplyser at flere av brannene er påtent.

– De er helt klart påtent av mennesker som vet hva de gjør.

Det er målt vindkast opp til 25 meter per sekund, noe som gjør slukningsarbeidet vanskelig for brannvesenet.

Vindkastene skyldes orkanen Ophelia som befinner seg i Atlanterhavet. Ophelia er klassifisert som en kategori tre-orkan og analyser viser at den trolig vil minske i styrke før den treffer Irland mandag. Myndighetene advarer likevel folk om at orkanen har nok styrke til å gjøre alvorlig skade på bygninger og skape flom.

(©NTB)