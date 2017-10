Verdensledere fordømmer bombeangrep i Somalia

utenriks

Minst 276 personer er bekreftet omkommet etter at to bomber gikk av i Mogadishu lørdag, opplyser informasjonsminister Abdirahman Omar.

Det første angrepet fant sted i et veikryss utenfor et hotell, der en mann sprengte seg selv og en lastebil i luften. To timer senere gikk det av en bombe i bydelen Medina. Flere hundre mennesker ble skadd i det nyhetsbyrået Reuters omtaler som et tvillingangrep. Det er ventet at dødstallet vil fortsette å stige.

– Feige angrep

– Storbritannia fordømmer på det sterkeste disse feige angrepene i Mogadishu som har krevd så mange uskyldige liv, heter det i en uttalelse fra landets utenriksminister Boris Johnson.

I en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet heter det at «Washington vil fortsette å støtte den somaliske regjeringen, dets folk, og våre allierte som kjemper for å stanse terrorisme og støtte dem i deres forsøk på å oppnå fred og sikkerhet».

På Twitter skriver den franske presidenten Emmanuel Macron at de støtter Somalia og Den afrikanske union.

Medisinske forsyninger

Tyrkia opplyser at de sender medisinske forsyninger til landet og sier de vil ta imot sårede slik at de kan få behandling på tyrkiske sykehus.

Ingen har så langt påtatt seg skylden for det som trolig er det dødeligste angrepet i Somalias historie, men regjeringen mener den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab trolig står bak.

FNs generalsekretær António Guterres sier angrepene gjør han kvalm, og skriver på Twitter at han oppfordrer til samhold i møtet med terrorisme.

(©NTB)