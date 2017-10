EU forferdet over journalist-drap på Malta

utenriks

Drapet skjedde da den 53 år gamle journalisten kjørte en leiebil like ved hjemmet sitt i Bidjina på Malta mandag.

– Vi er forferdet over det faktum at en kjent og respektert maltesisk journalist, Daphne Caruana Galizia, mistet livet i det som ser ut til å være et målrettet angrep, sa en talsmann for EU-kommisjonen, Margaritis Schinas, på en pressekonferanse i Brussel tirsdag.

Journalistens sønn anklager Maltas statsminister Joseph Muscat for å være medskyldig i drapet. I et følelsesladd Facebook-innlegg hevder han at Muscat har fylt regjeringskontorene sine med skurker og gjort Malta til en «mafia-øy», der folk som begår lovbrudd, slipper å bli straffet.

Muscat selv har beskrevet drapet som barbarisk og lovet at de skyldige skal stilles til ansvar.

Caruana Galizia jobbet som gravejournalist og publiserte blant annet flere saker der personer i Muscats indre sirkel ble anklaget for å være korrupte.

– Flammeinferno

Sønnen beskriver også hvordan han fant morens kropp sprengt i filler etter at den kraftige bomben gikk av.

– Jeg kommer aldri til å glemme at jeg løp rundt i flammeinfernoet mens jeg forsøkte å finne en måte å åpne døren på, mens bilhornet fortsatt tutet, og mens jeg skrek til to politifolk som dukket opp med et enkelt brannslukkingsapparat, om å bruke det, skriver Matthew Caruana Galizia.

– De stirret på meg. «Beklager, men det er ingenting vi kan gjøre», sa en av dem. Jeg så ned og der var min mors kroppsdeler overalt rundt meg. Jeg forsto at de hadde rett. Det var håpløst.

Statsministerens kone

Tidligere i år avslørte den kjente journalisten at statsministerens kone Michelle Muscat hadde etablert et stråselskap i skatteparadiset Panama.

Carauna Galizia hadde også en egen svært populær blogg der hun har kommet med en rekke korrupsjonsanklager mot flere av Muscats medarbeidere.

For to uker siden mottok hun drapstrusler, noe hun anmeldte til politiet. Det er ikke kjent hvem som framsatte truslene eller hvorfor.

(©NTB)