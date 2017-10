FN: Nesten 600.000 rohingyaer har flyktet fra Myanmar til Bangladesh

utenriks

Tallet er oppjustert med 45.000 mennesker siden helga. FN advarer om at flere tusener rohingyaer fortsatt sitter strandet i ingenmannsland på grensen mellom Myanmar og Bangladesh.

Fattige Bangladesh har nå lagt fram planer om å bygge det som kan bli verdens største flyktningleir. Leiren skal ha plass til rundt 800.000 rohingya-muslimer.

Fra før bor 33.000 rohingyaer i to statlige flyktningleirer sør i Bangladesh, der de har holdt til siden 1990-tallet, men etter den store flyktningbølgen som startet 25. august har hundretusener slått seg ned i uoffisielle og midlertidige leire på jorder og i landsbyer i områdene rundt de to statlige leirene.

Kort tid før FN la fram sine nye tall tirsdag, meldte Human Rights Watch om nye satellittbilder som viser at minst 288 landsbyer er delvis eller helt ødelagt i brann i delstaten Rakhine i Myanmar siden 25. august. Titusener av hus er ødelagt, de aller fleste har vært boliger for rohingya-muslimer.

HRWs analyse av bildene tyder både på at brannen har rammet rohingya-landsbyer, og at hærens såkalte oppryddingsoperasjoner har fortsatt etter at myanmarske myndigheter hevdet at de var avsluttet.

Bildene viser at de nedbrente rohingya-landsbyene ligger like ved landsbyer som er intakte og som er bebodd av andre folkegrupper.

De viser også at 66 landsbyer har brent ned etter 5. september. Landets leder Aung San Suu Kyi hevdet i en tale 18. september at militærets operasjoner kun pågikk fram til denne datoen.

(©NTB)