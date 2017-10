OECD: Brexit-reversering vil styrke britisk økonomi betydelig

utenriks

– I tilfelle brexit blir reversert som følge av politisk beslutning, som flertallsendring, ny folkeavstemning etc., vil den positive påvirkningen på den økonomiske veksten bli betydelig, heter det i OECDs siste analyse av den britiske økonomien tirsdag.

OECD beholder i sin analyse sitt syn på Storbritannias økonomiske vekst for inneværende år på 1,6 prosent og 1 prosent neste år. OECD legger til at landet bør opprettholde nære økonomiske bånd til EU for å motvirke brexit-effekten. Slik det ligger an nå, har Storbritannias planlagte utmeldelse av EU bare forverret landets produktivitet – usikkerheten har økt og forretningslivets investeringer har falt, påpeker OECD.

Brexit forverrer gjenopplivingen av produktiviteten i britisk arbeidsliv, mener OECD, som antar at britisk industris produktivitet kommer til å bli redusert med rundt 3 prosent etter ti år som følge av mindre handel med EU.

OECD advarer mot en «rotete brexit» der det ikke blir tilrettelagt for ordnede handelsforhold til EU. I et slikt scenario kommer Storbritannias økonomi til å bli utsatt for et sjokk på mellomlang sikt.

– Å forhandle for å oppnå et så tett økonomisk forhold som mulig mellom EU og Storbritannia vil kunne begrense de negative sidene ved utmeldingen, skriver OECD i sin analyse.

En talsmann for statsminister Theresa May understreker at det blir ingen ny folkeavstemning, og at brexit skal gjennomføres i mars 2019. Fra finansdepartementet er tonen lik:

– Vi forlater EU og det blir ingen ny folkeavstemning.

