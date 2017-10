Redd Barna: Sivilbefolkningens lidelser er ikke over i Raqqa

utenriks

Minst 3.250 mennesker er drept siden SDF-opprørerne innledet sin offensiv mot Raqqa, 1.130 av dem sivile, ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Opprørerne har fått massiv flystøtte fra den USA-ledede koalisjonen, og hundrevis av mennesker er savnet i ruinene av utbombede hus.

Tirsdag hevdet SDF å ha tatt full kontroll over byen, men en talsmann for den USA-ledede koalisjonen advarte og sa at IS fortsatt kontrollerer visse områder av byen.

Redd Barna advarer også mot å ta seieren på forskudd og understreker at sivilbefolkningens lidelser uansett ikke er over.

Lagt i ruiner

– Kamper foregår fremdeles i nærområdene, og tusenvis av barn strømmer daglig til de overfylte flyktningleirene. Forholdene i leirene er elendige, og familiene har ikke nok mat, vann eller medisiner, sier Redd Barnas landdirektør i Syria, Sonia Khush.

Rundt 270.000 menneskene har ifølge Redd Barna flykte fra kampene i Raqqa, og disse vil ha behov for hjelp i lang tid framover.

– Det er trolig lenge til de kan returnere til hjembyen sin, hvor hjem, skoler og sykehus er lagt i ruiner. I tillegg må alt av eksplosiver fjernes før folk trygt kan reise hjem, sier Khush.

Skjuler seg

Mange IS-opprørere skal ha flyktet fra Raqqa, mens andre er drept i angrep eller likvidert etter å ha blitt tatt til fange. Fortsatt anslås det at den ytterliggående islamistgruppa har flere hundre krigere i byen.

– Opprørere som skjuler seg blant sivile som flykter, er et stort problem, sier Aymenn al-Tamimi, som er tilknyttet Middle East Forum.

Noen av opprørerne kan etablere sovende celler som kan gjennomføre angrep og aksjoner, frykter han.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström deler dette synet.

– Det er klart at dette er en gledelig utvikling, for det kommer ikke til å bli noe kalifat. Men det er ikke slik at kampen mot terrorisme er over med dette. Det er nå svært viktig at vi forbereder på langsiktig stabilisering av situasjonen i både Irak og Syria, sier hun til TT.