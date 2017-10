Sterk inflasjon i Storbritannia

utenriks

Tallene, som ble offentliggjort av det nasjonale britiske statistikkbyrået tirsdag, styrker muligheten for at Bank of England vil sette opp styringsrenta for første gang på et tiår.

Tolvmånedersveksten i konsumprisene var på 3 prosent i september, opp fra 2,9 prosent måneden før. Ikke siden mars 2012 har inflasjonen i Storbritannia vært like høy.

Veksten er dermed et helt prosentpoeng høyere enn inflasjonsmålet på 2 prosent som britiske myndigheter har satt. Hadde den vært enda høyere, hadde den britiske sentralbanksjefen Mark Carney vært forpliktet til å sende et brev til finansminister Philip Hammond for å forklare seg om årsakene. Det slipper han, men det er ventet at sentralbanken nå vil være nødt til å øke styringsrenta fra det rekordlave nivået på 0,25 prosent på sitt neste møte 2. november.

Rentehevingen vil da komme til tross for at den britiske økonomien vokser langsommere enn økonomien i noe annet G7-land.

En av årsakene til at prisene stiger er pundets kraftige fall på grunn av brexit. Fallet på rundt 15 prosent målt mot sentrale valutaer har økt prisen på importert mat og energi.

(©NTB)