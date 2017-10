Dødstallet etter tirsdagens angrep i Afghanistan stiger til 80

utenriks

Tirsdag ble dermed den blodigste enkeltdagen i Afghanistan på nesten fem måneder, etter bombeangrepet i Kabuls ambassadestrøk 31. mai der rundt 150 personer ble drept og flere hundre såret.

Tirsdagens første angrep var utført av Taliban-opprørere utkledd som politi, ifølge guvernørens talsmann Abdullah Hasrat, og var rettet mot politiets treningsanlegg i byen Gardez i provinsen Paktia.

Selvmordsbombere sprengte tre fullastede kjøretøy med eksplosiver, blant dem en pickup-truck og et amerikanskprodusert militærkjøretøy av typen Humvee. Deretter stormet elleve væpnede angriper anlegget.

– Vi tror Taliban tok disse kjøretøyene da de angrep og tok kontroll over distriktet Jani Khel i august, sier polititalsmann Sardar Wali Tabasum. Han legger til at to medlemmer av sikkerhetsstyrken er pågrepet, og antyder dermed at angriperne kan ha fått hjelp.

Minst 60 personer, blant dem provinsens politisjef Toryalai Abdyani, ble drept. Det var også sivile blant de drepte. Angrepet varte i fem timer. Da var også 236 personer blitt såret, opplyser nestleder for helsemyndighetene i Gardez, Hedayatullah Hamidi, til AFP.

Tirsdagens andre angrep fant sted i naboprovinsen Ghazni. Der har nå myndighetene nedjustert antall drepte til 20, blant dem fem sivile. 46 personer ble såret.

Også angrepet i Ghazni ble utført med en Humvee lastet med eksplosiver som ble sprengt utenfor politiets hovedbygning. Deretter stormet angripere bygningen. Seks angripere ble drept.

(©NTB)