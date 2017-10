Hawaii-dommer blokkerer Trumps reviderte innreiseforbud

utenriks

Dommer Derrick Watson godkjente tirsdag delstaten Hawaiis henvendelse om en midlertidig blokkering av de føderale myndighetenes planer om å iverksette innreiseforbudet.

Den tredje utgaven av forbudet, som omfatter borgere fra Iran, Libya, Nord-Korea, Somalia, Syria, Jemen og Tsjad samt enkelte høytstående tjenestemenn fra Venezuela og deres familier, skulle etter planen tre i kraft ved midnatt onsdag Washington-tid.

Seier

– Dette er tredje gang Hawaii har gått rettens vei for å stanse president Trump fra å innføre et reiseforbud som diskriminerer mennesker på bakgrunn av deres nasjonalitet og religion. I dag er nok en seier for rettssikkerheten, sier statsadvokat Doug Chin.

Delstatsmyndighetene på Hawaii mener at også den siste reviderte utgaven av Trumps innreiseforbud har som mål å «ekskludere muslimer fra USA».

Watson ga Hawaii medhold i at det reviderte innreiseforbudet «lider av de samme sykdommene som de foregående», ifølge Washington Post.

Farlig feil

– Det mangler tilstrekkelig grunnlag for å kunne si at innreise for over 150 millioner statsborgere fra seks navngitte land vil være skadelig for USAs interesser, heter det i begrunnelsen fra Watson.

Justisdepartementet sier de vil anke dommen og talsperson for Det hvite hus, Sarah Sanders, mener dommerens avgjørelse er en «farlig feil»:

– Den undergraver presidentens forsøk på å holde amerikanere trygge.

I september utsatte amerikansk høyesterett en viktig høring der det skulle avgjøres om forbudet er i strid med amerikansk lov. Andre føderale domstoler i USA vurderer også muligheter for å blokkere den siste utgaven av innreiseforbudet.

