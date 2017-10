Portugisisk minister trekker seg etter skogbranner

utenriks

42 av ofrene har dødd i branner som brøt ut sentralt og nord i Portugal i helgen.

– Selv om tragedien har mange årsaker, har jeg konkludert med at jeg ikke kan fortsette av politiske og personlige årsaker, skriver Urbano de Sousa i et brev som er lagt ut på regjeringens nettsider.

Hun forteller at hun ønsket å trekke seg allerede for fire måneder siden, da 64 mennesker døde i branner som brøt ut i en periode med svært høye temperaturer i midten av juni.

Statsminister Antonio Costa ba henne da fortsette. Men nå har han godtatt avskjedssøknaden.

Stockholm mørklagt

Arbeidet med å slukke denne ukens branner ble lettere da det begynte å regne natt til tirsdag. Da var imidlertid mange mennesker døde, og store skogområder omgjort til aske.

Uværet Ophelia blåste støv og partikler fra brannene helt til Sverige, hvor Stockholm i en periode ble nærmest mørklagt.

Portugisiske myndigheter har fått kritikk etter brannene, blant annet for å tillate skognæringen å plante enorme mengder eukalyptustrær. De vokser fort, men brenner svært lett.

Klimaendringer

Flesteparten av de over 5.000 menneskene som denne uken har kjempet mot flammene i Portugal, er frivillige brannmannskaper. De har fått store kommunikasjonsproblemer når brannene har ødelagt mobilmaster og telefonstolper.

I tillegg har menneskeskapte klimaendringer høyst sannsynlig økt risikoen for store branner. Langvarig tørke og oktober-temperaturer over 30 grader har lagt forholdene til rette for brann den siste uken.

Også brannene i juni oppsto under en hetebølge. Forskere mener klimaendringene gjorde denne hetebølgen ti ganger mer sannsynlig enn den ellers ville vært.

