Russisk TV-profil vil utfordre Putin

utenriks

35 år gamle Sobtsjak sier at hun har bestemt seg for å stille som presidentkandidat fordi hun er lut lei av at de samme politikerne stiller til valg år etter år.

– Jeg ønsker å være en kandidat for velgere som er misfornøyde med den politiske ledelsen i Russland, skriver hun på sin nettsiden onsdag.

Sobtsjak er journalist og tidligere programleder for et realityshow på TV. Hun stiller som uavhengig kandidat og må derfor klare å samle inn 300.000 underskrifter før kandidaturet hennes kan bli godkjent.

Sobtsjak sier hun vet at mange ikke vil ha tro på hennes kandidatur. Men hun sier samtidig at hun støtter opposisjonsleder Aleksej Navalnyj og ber om at han får lov til å stille som kandidat i valget.

Den russiske valgkommisjonen har nektet Navalnyj å stille fordi han er domfelt for korrupsjon. Navalnyj sier dommen mot ham er politisk motivert.

(©NTB)