"Slakteren fra Bosnia» får sin dom om en måned

utenriks

74 år gamle Mladic må dømmes til livstid for krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia, het det i påtalemyndighetens påstand da den ble lagt fram i den FN-oppnevnte internasjonale krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia i Haag (ICTY) i desember i fjor.

Onsdag kunngjorde domstolen dato for domsavsigelse.

– Kunngjøringen av dommen i denne saken skal finne sted onsdag 22. november klokken 10, heter det i en uttalelse fra Haag.

Mladic gikk under kallenavnet «slakteren fra Bosnia». Anslagsvis 8.000 muslimske gutter og menn ble massakrert av serbiske soldater i Srebrenica mellom 11. og 19. juli 1995. Dette er regnet som den verste krigsforbrytelsen i Europa etter andre verdenskrig. Både ICTY og Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag har fastslått at Srebrenica-massakren var et folkemord.

(©NTB)