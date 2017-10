Amnesty kritiserer polsk maktbruk mot demonstranter

utenriks

Polske sikkerhetsstyrker har på ulike vis fratatt folk muligheten til å bevege seg fritt og delta i lovlige demonstrasjoner, slår Amnesty fast i rapporten «Poland: On the streets to defend human rights, harassment, surveillance and prosecution of protesters».

Polske myndigheter kritiseres også for bruk av ulovlige overvåkingsmetoder, for overdreven maktbruk og for urettmessig straffeforfølgelse av mennesker som benytter seg av retten til å demonstrere og gi uttrykk for egne meninger.

– Den polske regjeringen forsøker å spre frykt blant dem som ønsker å protestere på fredelig vis, sier Barbora Cernusakova, en av forfatterne bak Amnesty-rapporten.

Innenriksdepartementet i Polen avviser anklagene fra Amnesty, kaller dem «urettferdige» og forsikrer om at landets sikkerhetsstyrker utelukkende slår ned på lovbrudd.

(©NTB)