EU tar nye skritt mot felles grensepoliti

utenriks

Asylpolitikk sto høyt på agendaen da stats- og regjeringssjefene i EU møttes til toppmøte i Brussel torsdag.

I forkant av møtet tok Frankrikes president Emmanuel Macron til orde for gradvis innføring av et felles grensepoliti i EU. Dette grensepolitiet skal sørge for streng kontroll langs EUs yttergrenser, men også hjelpe til i arbeidet med å få returnert asylsøkere som har fått endelig avslag.

Nå ser Macron ut til å ha fått støtte fra de øvrige EU-lederne.

I slutterklæringen fra toppmøtet heter det at EUs grense- og kystvaktbyrå Frontex bør «styrkes ytterligere og spille en større rolle i organisering av returer».

Vil øke antall returer

Stats- og regjeringssjefene gjør det samtidig klart at de vil øve langt kraftigere press på opprinnelsesland for å få på plass returavtaler.

EU vil bruke alle relevante midler for å oppnå resultater, inkludert bistand, handel og visum, heter det i slutterklæringen.

Det betyr i klartekst at de kan reagere med kutt i bistanden, nye handelsbarrierer og nei til visumavtaler hvis viktige land nekter å inngå returavtaler med dem.

EU tok allerede i fjor viktige grep for å styrke Frontex. Blant annet er 1.700 grensevakter nå utplassert i ulike medlemsland. Norge bidrar aktivt i byrået.

Viktig for Solberg

Statsminister Erna Solberg (H) mener det er riktig av EU å legge større vekt på returer.

– Det som er har vært utfordringen i Europa, er at man har latt for mange mennesker bli illegalt fordi man ikke har systemer for retur. Vi blir kritisert fordi vi returnerer til Afghanistan. Men vi har hatt en returavtale med Afghanistan siden 2005. EU fikk sin i fjor, sier Solberg til NTB.

– Vi skal ta imot folk som er forfulgte. Men vi må ha mekanismer for å returnere dem som vi har avklart at ikke er det, sier Solberg.

Hun var på besøk i Brussel torsdag. Der deltok hun på et møte med konservative partiledere foran EU-toppmøtet, i tillegg til at hun møtte EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans. EUs returpolitikk var ett av temaene de diskuterte.

