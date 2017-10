May vil foreslå ambisiøse planer for ukene framover

utenriks

May ankom torsdag ettermiddag EU-toppmøtet i Brussel med et budskap om ambisiøse planer og et høyere tempo i forhandlingene.

I en kort kommentar til de hundrevis av pressefolkene som sto presset sammen ved inngangen til rådsbygningen, sa May at Storbritannia har til hensikt å legge fram ambisiøse planer for de kommende ukene.

Hun nevnte spesielt spørsmålet om rettigheter for EU-borgere i Storbritannia og briter i EU-land og sa at det hastet med å få dette på plass.

Rettigheter for borgere innenfor og utenfor EU er ett av tre spørsmål som EU-kommisjonen krever løst før forhandlingene går inn i en fase der det framtidige politiske og økonomiske forholdet mellom EU og Storbritannia skal stakes ut.

De andre to spørsmålene gjelder størrelsen på de økonomiske forpliktelsene britene må innfri for å trå ut av unionen og grenseproblemene som kan oppstå mellom Irland, som skal fortsette i EU, og provinsen Nord-Irland, som skal følge Storbritannia ut.

