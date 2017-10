utenriks

Meldingen om at Spania vil presse på for å frata Catalonia selvstyret, kommer etter at den katalanske regionlederen nektet å svare på et spansk ultimatum om å skrinlegge uavhengighetplanene.

I stedet skrev Carles Puigdemont et brev der han sier at regionalforsamlingen kan komme til å erklære uavhengighet hvis regjeringen i Madrid ikke vil forhandle men i stedet fratar regionen selvstyret.

(©NTB)