Trump vil ikke støtte helsereform-kompromiss likevel

Det var den republikanske senatoren Lamar Alexander som opplyste at han og den demokratiske senatoren Patty Murray var blitt enige om en tverrpolitisk avtale. Den innebærer blant annet at Obamacare-ordningen med føderale bevilgninger videreføres i to år, noe som vil gi forsikringsselskapene forutsigbarhet på kort sikt.

– Avtalen vil få oss over denne kneika. Dette er en kortsiktig løsning som innebærer at vi unngår en svært vanskelig, men kortvarig periode, sa Trump tirsdag. Han understreket at han på sikt vil skrote Obamacare.

Onsdag uttrykte blant andre Republikanernes flertallsleder i Kongressen Paul Ryan og Republikanernes leder i finanskomiteen Orrin Hatch misnøye med avtalen. Kort tid etter gikk talsperson for Det hvite hus, Sarah Sanders, ut og sa at Trump ikke støtter avtalen i sin nåværende form, men at den er et skritt i riktig retning.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters hevder Alexander at det er Trump selv som har utarbeidet avtalen han nå ikke lenger støtter.

