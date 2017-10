Dødstallet etter terrorangrepet i Mogadishu stiger til 358

utenriks

Somalias informasjonsminister Abdirahman Osman opplyser fredag at 56 fortsatt er savnet etter lørdagens angrep.

I tillegg til de mange drepte ble 228 såret da en bombe plassert i en lastebil gikk av på en travel gate i den somaliske hovedstaden. 122 er fløyet til sykehus i Tyrkia, Sudan og Kenya for behandling.

– Smerten vil vedvare i årevis, sa en lokal sjeik som ledet bønnen på stedet der eksplosjonen ødela flere bygninger. Sørgende dannet lange køer i gatene på stedet.

Det amerikanske forsvaret opplyste fredag at de har gjenopptatt kampen mot ekstremistgruppa al-Shabaab i landet og gjennomført et droneangrep. Det skjedde i et område 56 kilometer vest for Mogadishu. Amerikanske myndigheter sier de fortsatt vurderer resultatet av angrepet.

Al-Shabaab antas å stå bak lastebilbomben, men har ikke kommet med noen uttalelse om angrepet. Somalisk etterretningstjeneste mener målet var Mogadishus tungt befestede internasjonale lufthavn, der flere land har sine ambassader.

(©NTB)