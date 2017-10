EU skal meisle ut sin egen visjon for brexit 

utenriks

Vil ikke åpne fase to ennå

Under press

Varierende terningkast

Fredag formiddag samlet EU-lederne seg på nytt, men denne gang for å diskutere forhandlingene uten at May fikk være med. May fikk varierende terningkast for innlegget kvelden før.

Hennes beste tale til nå, mente Maltas statsminister Joseph Muscat.

– Jeg mener hun holdt en ganske konstruktiv tale. Hun la fram saken på en veldig elegant måte. Men det forandrer egentlig ingenting, sa han.

En kortversjon av Firenze-talen, oppsummerte Litauens president Dalia Grybauskaite. Hun var ikke uten videre enig i at det var Mays beste hittil.

– Hvis vi snakker om talegaver, så kanskje. Men det som trengs, er forhandlingsteknikk, ikke bare retorikk, sa Grybauskaite.

– Vi må gå fra ord til handling, advarte hun.

