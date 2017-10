Frankrike rammet av smørkrise

utenriks

Prisen på fransk smør steg i august med 60 prosent til 6,70 euro per kilo, i overkant av 63 kroner etter dagens kurs. Det har utløst frykt for smørmangel i tiden fram mot jul når franskmennene setter i gang med tradisjonell julebakst som den velkjente bûche de Noël, en kake som er utformet som en trestubbe.

Noen steder i landet, som i Bretagne og Normandie, meldes det allerede nå om smørkrise.

Smørkrisen settes i sammenheng med økt eksport av smør og bakervarer til utlandet, og den kobles også til mangel på melk i Europa.

Dominique Charge, som leder det nasjonale kooperativet for meieriprodukter, sier til radiostasjonen RTL at etterspørselen etter fransk smør stadig øker i vekstøkonomier som Kina og Midtøsten.

I 2011 var det Norge som gjennomgikk nasjonal smørkrise. Den slo ut i tiden før jul. Landets hyller var nesten fullstendig tomme for smør og butikkene innførte rasjonering. Den gang kom Frankrike til unnsetning. Nederland og Sverige bidro også til å sikre nordmennene smør.

Tine opplyste til E24 i slutten av juni at det denne gang er Norge som står klar til å hjelpe et smørkriserammet Europa. Smørkrisen var allerede da under oppseiling i blant annet Frankrike.

– Det er riktig at vi hadde noe disponibelt smør tilgjengelig, men det var altså før sommeren. Nå vil vi være sikre på at vi har nok smør til julen som snart står for døren, og der er vi i rute, sier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i Tine til NTB.

