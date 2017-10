Kritikken vokser etter amerikansk militærfiasko i Niger

utenriks

Fire amerikanske soldater og fire soldater fra hæren i Niger ble drept da deres felles patrulje gikk i et bakhold 4. oktober. Det antas at angrepet ble utført av en islamistisk gruppe.

USAs forsvarsminister Jim Mattis roser den raske reaksjonen fra franske myndigheter, som hadde jagerfly på plass i området 30 minutter etter at meldingen om angrepet kom. Tjenestemenn i Pentagon sier det viser hvor bra de to landene samarbeider.

– Takk for din støtte og for ditt kondolansebrev etter angrepet, sa Mattis til den franske forsvarsministeren Florence Parly da hun besøkte Washington.

Kritikken mot amerikanske myndigheter vokser imidlertid etter hendelsen, som enkelte mener kan bli en ny skandale for president Donald Trumps regjering.

Kritikerne påpeker blant annet at det nettopp var Frankrike som måtte trå til for å hjelpe amerikanerne. Det ses som et tegn på at det amerikanske forsvaret ikke var på plass med nok personale og materiell til å støtte spesialsoldatene som var sendt til området. Svikt i etterretningsarbeidet er et annet ankepunkt.

Det har også blitt kjent at levningene av en av de amerikanske soldatene ikke ble hentet ut før etter 48 timer, og da av et innleid, privat helikopter.

Så langt har imidlertid oppmerksomheten om saken først og fremst vært rettet mot Trumps telefonsamtale med enken til den drepte soldaten David Johnson.

– Han visste hva han gikk med på, skal Trump ha sagt til enken, ifølge kongressrepresentanten Frederica Wilson, som satt i samme bil som henne under samtalen.

