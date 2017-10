Regionvalg i Catalonia i januar

utenriks

Regionvalget er del av de ekstraordinære tiltakene som innebærer innføring av midlertidig direkte styre over regionen, uttalte PSOE-politiker Carmen Calvo fredag morgen på spansk fjernsyn, ifølge Reuters.

Det er aktivering av grunnlovens artikkel 155 som åpner for at sentralregjeringen kan oppheve det regionale selvstyret under helt spesielle omstendigheter.

Statsminister Mariano Rajoy mener det nå foreligger grunnlag for å gjøre dette, etter at Catalonias leder Carles Puigdemont fikk to frister av Madrid til å kunngjøre om hvorvidt han går videre med å erklære regionen uavhengig eller ei. Puigdemont svarte verken på mandagens frist eller den siste fristen som utløp torsdag klokken 10. I stedet ba Puigdemont om dialog med Madrid.

Regjeringen svarte mindre enn en halvtime senere med å varsle at den lørdag holder ekstraordinært regjeringsmøte for å iverksette aktivering av grunnlovens artikkel 155.

Men artikkelen blir trolig ikke formelt vedtatt før utgangen av måneden, skriver El Mundo.

Det viktigste for regjeringen i Madrid nå er å sikre katalanernes rettigheter, sikre fredfull sameksistens mellom katalanerne og resten av Spania, og å gjennomføre regionvalg så snart det lar seg gjøre, skriver avisen videre.

Avisen skriver også at det kan hende at Puigdemont selv, i en svært usannsynlig manøver, kan velge å be om valg allerede i neste uke.

