Separatister oppfordrer folk til å tømme bankene i Catalonia

Catalan National Assembly (ANC) og Omnium Cultural oppfordrer folk til å ta ut så mange penger som mulig i bankene mellom klokken 8 og 9 fredag. Oppfordringen ble publisert på Twitter:

– Det er på tide å vise at vår styrke avhenger av at vi alle står sammen og at summen av våre individuelle handlinger kan endre alt.

Oppfordringen er en reaksjon på at sentralregjeringen begynner på prosessen med å frata regionen selvstyret søndag. Myndighetene i Catalonia nekter å etterkomme den spanske regjeringens krav om å skrinlegge uavhengighetsplanene.

Initiativet er også en protest mot at begge de to organisasjonenes ledere Jordi Sànchez og Jordi Cuixart ble varetektsfengslet mandag.

De to anklages for å ha spilt sentrale roller i forbindelse med demonstrasjonene foran folkeavstemningen om løsrivelse som ble holdt i Catalonia 1. oktober.

