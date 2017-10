Styrtrik populist kan vinne valget i Tsjekkia

utenriks

Babis er ifølge Forbes Tsjekkias nest rikeste person. Milliardæren og hans seks år gamle ANO-bevegelse ligger på meningsmålingene an til å få over 30 prosent av stemmene i valget på ny nasjonalforsamling, som nå er i gang.

Valglokalene åpnet fredag ettermiddag og stenger lørdag ettermiddag.

De to tradisjonelt største partiene, sosialdemokratiske CSSD og høyrepartiet ODS, ligger an til å få henholdsvis 13,1 og 9,1 prosent av stemmene, ifølge en måling som CVVM-instituttet ved Det tsjekkiske vitenskapsakademiet har gjennomført.

Søkelyset er også rettet mot japanskfødte Tomio Okamura, som leder partiet Frihet og direktedemokrati (SPD). Han har bånd til franske Nasjonal front, ønsker å melde Tsjekkia ut av EU og har gått til valg på kraftig innvandringsfiendtlig retorikk. Hans parti ligger an til å bli fjerde størst med 7,3 prosent av stemmene, ifølge målingene.

Mye av fokuset dreier seg om Babis og Okamura, siden begge representerer nye strømninger mot det etablerte politiske landskapet i Tsjekkia.

– For første gang vil flertallet gå til partier som på en eller annen måte protesterer mot hvordan det liberale demokratiet som vi kjenner, fungerer, skriver avisen Hospodarske Noviny i en lederartikkel fredag.

– Og for første gang står vi overfor trusselen der en åpent xenofobisk, ekstremistisk bevegelse ligger an til å få over 10 prosent, skriver avisen, med henvisning til Okamura.

Babis kalles «Tsjekkias Trump» fordi han er en styrtrik forretningsmann med populistisk budskap. Babis imot euroen, er kritisk til innvandring og har spilt på velgernes aversjon mot veletablerte, korrupsjonsrammede politikere. Selv har han vært rammet av en skandale som omfattet misbruk av EU-subsidier.

