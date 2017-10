Svensk politi går ut med bilde av bombemann

utenriks

Ingen ble skadd i den kraftige eksplosjonen natt til onsdag, men inngangspartiet på bygningen ble fikk store skader.

Fredag gikk svensk politi ut med et overvåkningsbilde som viser hvordan en svartkledd og maskert mann plasserer noe som ser ut som en kjølebag på trappa, kort tid før det smalt.

– Ansiktet hans syns jo ikke, men det er viktige detaljer i bildet og det er derfor vi går ut med det. Man mistenker at det er en eller annen form for kjølebag. Hvor kjøper man for eksempel en slik. Dette er detaljer som det er svært viktig for oss å få kjennskap til, sier politiets pressetalskvinne Ewa-Gun Westford.

Politiet har mottatt opplysninger om biler og mopeder i området rett før eksplosjonen, men vet ikke med sikkerhet om disse kan knyttes til gjerningsmannen.

– Spørsmålet er hvordan denne mannen tok seg derifra. Det er ikke helt dødt i området på denne tiden, sier Westford.

Ingen har tatt på seg ansvaret for bomben, men områdesjef Patric Heimbrand i Helsingborg-politiet sa tidligere i uka at det er grunn til å tro at angrepet var et svar på politiets innsats mot kriminelle miljøer.

– Vi arbeider i grovt kriminelle miljøer, og dette skaper irritasjon hos dem vi arbeider mot, sa Heimbrand.

