Trump et skritt nærmere skattereform etter budsjettvedtak

Senatet stemte for budsjettforslaget med 51 mot 49 stemmer torsdag.

Vedtaket er først og fremst symbolsk, men det inneholder også et viktig punkt som gjør at Trump og republikanerne vil kunne vedta en historisk skattereform med simpelt flertall.

Det betyr at republikanerne, som har flertall i begge kamre i Kongressen, ikke trenger støtte fra noen av Demokratenes representanter. Vanligvis trengs det 60 prosents flertall ved større lovendringer.

Trump la fram forslaget til en omfattende skattereform i slutten av september og argumenterte da for at det er spesielt familier med lav og middels inntekt som vil nyte godt av det. Ett av de viktigste elementene er at selskapsskatten kuttes fra 35 til 20 prosent, noe Trump mener vil føre til langt flere arbeidsplasser.

Samtidig vil Trump kutte inntektsskatten for nesten alle grupper, både rike og fattige.

Til sammen er det duket for at skattene kuttes med til sammen 1.500 milliarder dollar.

– De rikeste får mest

Ifølge skatteeksperter ved Tax Policy Center betyr skattekuttene at inntektene til den rikeste prosenten av USAs skattebetalere vil øke med 8,5 prosent etter skatt, mens 95 prosent av de lenger ned på inntektsstigen vil få en økt inntekt på 0,5-1,2 prosent.

Ekspertene har også konkludert med at reformen vil koste føderale myndigheter 2.400 milliarder dollar i tapte skatteinntekter i løpet av de ti neste årene. Det er foreløpig uklart hvordan dette skal dekkes inn på budsjettet for å hindre at USAs enorme statsgjeld blir enda større.

Tilhengere av reformen mener at skattelettelsene vil bidra til så stor økonomisk vekst at den amerikanske staten vil kunne kompensere ved å hente inn enda mer skatt i framtiden.

Frykter store velferdskutt

Demokratene er imidlertid sterkt kritiske. De mener at reformen er en gavepakke på 1.500 milliarder dollar til de rike, og at rammeverket for neste års budsjett innebærer store kutt innen utdanning, kollektivtransport og infrastruktur, samtidig som føderale helsetjenester for eldre, fattige og funksjonshemmede blir skadelidende.

Å få gjennomført endringene er ekstra viktig for Trump ettersom han foreløpig har få politiske seire å vise til. Han har verken greid å fjerne helsereformen til Barack Obama, Obamacare, eller bygget en mur på grensen til Mexico, slik han lovet under valgkampen.

Budsjettvedtaket i Senatet torsdag er det første av en rekke vedtak som trengs før skattereformen er vedtatt.

