Weinstein etterforskes for seksuelt overgrep i Los Angeles

Weinstein etterforskes allerede av politiet i London og New York. Han er blitt anklaget for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt av mer enn 36 kvinner. Deriblant de kjente skuespillerne Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow.

Hollywoods tidligere gullgutt, som står bak filmer som«Pulp Fiction» og «Ringenes Herre», avviser alle anklagene.

Torsdag sa filmregissør Quentin Tarantino til New York Times at han visste om Weinsteins upassende oppførsel i flere år og angrer på at han ikke gjorde noe.

– Det var ikke vanlig sladder. Det var noe mer. Det var ikke bare andrehånds kilder. Jeg visste at han hadde gjort noen av disse tingene, sier Tarantino til avisen.

Også Weinsteins bror, Bob, er anklaget for seksuell trakassering.

