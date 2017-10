utenriks

Det er politiet i Barcelona som oppgir tallet på demonstranter i gatene i Catalonias største by.

Demonstrantene krever også at de katalanske separatistlederne Jordi Sanchez og Jordi Cuixart løslates. De er varetektsfengslet, siktet for oppvigleri etter å ha kjempet for et uavhengig Catalonia.

Regjeringen i Madrid besluttet på et regjeringsmøte tidligere lørdag å starte prosessen med å overstyre Catalonias selvstyre ved å oppløse regionregjeringen og lyse ut nyvalg innen seks måneder.

