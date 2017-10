Catalonias president sammenligner regjeringen i Madrid med Francos diktatur

utenriks

Dette kan ikke aksepteres av katalanerne, slår Puigdemont fast. Han varslet i en tale lørdag kveld at han vil samle regionforsamlingen for å diskutere et svar på avgjørelsen som lørdag ble fattet i Madrid.

Den spanske statsministeren Mariano Rajoys regjering har tatt de første skrittene for å oppløse Catalonias regjering og lyse ut nyvalg uten godkjenning av regionpresidenten.

En demonstrasjon til støtte for katalansk uavhengighet samlet samme kveld 450.000 personer i Barcelona. Det er politiet i byen som oppgir tallet. Demonstrantene ropte «frihet» og «uavhengighet» mens de marsjerte gjennom gatene.

– Det er tid for å erklære uavhengighet, sier butikkansatte Jordi Balta (28). Han føyer til at det ikke lenger er rom for dialog.

Demonstrasjonen skulle opprinnelig være en protest mot fengslingen av de katalanske separatistlederne Jordi Sanchez og Jordi Cuixart. De to, som leder sentrale grasrotorganisasjoner i den katalanske uavhengighetsbevegelsen, er siktet for oppvigleri.

Sint tone

Da regjeringen i Madrid ga grønt lys for å starte prosessen med å overstyre Catalonias selvstyre, ble imidlertid tonen enda sintere i gatene i Barcelona.

Puigdemont var blant dem som deltok i demonstrasjonen. Folkemengden ropte «president, president» da han ankom sammen med medlemmer av sin regjering.

– Katalanerne er helt frikoblet fra spanske institusjoner, og særlig alt som har med den spanske staten å gjøre, sier en annen av demonstrantene, Ramon Millol (45).

Overhuset må godkjenne

Avgjørelsen i Madrid ble tatt i tråd med paragraf 155 i den spanske grunnloven, som åpner for å avvikle regioners selvstyre under gitte betingelser. Paragrafen har aldri tidligere vært tatt i bruk, og overhuset i den spanske nasjonalforsamlingen må godkjenne avgjørelsen.

Spanias statsminister Mariano Rajoy uttalte etter regjeringsmøtet lørdag at han vil be overhuset om å la ministrene i Madrid om ta over arbeidet til de lokale ministrene i Catalonia. Det omfatter kontrollen over regionens politi, finanser og statlige medier.

Rajoy ber også kammeret om å godkjenne hans ønske om å lyse ut nyvalg i regionen, noe bare den katalanske presidenten kan gjøre i dag.

Presidenten i den katalanske regionforsamlingen, Carme Forcadell, omtaler Rajoys beslutning som et kupp med sikte på å fjerne en demokratisk valgt regjering.

Delt

Meningsmålinger har vist at Catalonia er delt omtrent på midten i synet på uavhengighet, men innbyggerne støtter opp om selvstyret i den velstående nordøstlige regionen.

Årene under den fascistiske diktatoren Francisco Franco, da regionens selvstyre ble annullert, er fortsatt et sårt minne hos mange. Madrids beslutning lørdag kan derfor vekke motstand også hos dem som er negative til katalansk uavhengighet.

– Rajoy har fjernet selvstyret i Catalonia som så mange har kjempet for. Et alvorlig angrep på alles rettigheter og frihet, skriver Barcelona-ordfører Ada Colau på Twitter.

Catalonia har ingen støtte i omverdenen til sitt krav om selvstendighet, og EU slutter helt og fullt opp om statsminister Rajoy og den spanske regjeringen.

