Hevder Trump bløffer om Renoir-maleri

Art Institute of Chicago kunngjorde fredag ​​at maleriet «To søstre» har vært i deres eie i over 80 år, skriver The New York Post.

Det samme maleriet var imidlertid å se på en av veggene i Donald Trumps luksuriøse leilighet i Trump Tower i New York fjor.

Tim O'Brien, som har skrevet en biografi om Trump, så også maleriet om bord i det private jetflyet til Trump. Da han gjorde Trump oppmerksom på at det umulig kunne være ekte, hevdet Trump det motsatte.

O'Brien fortalte at han hadde vokst opp i Chicago og selv sett Renoir-bildet henge i Art Institute of Chicago, men Trump sto på sitt og fastholdt at han eide originalen.

O'Brien er overbevist om at Trump fortsatt forteller besøkende at Renoir-bildet er ekte, selv om museet nå avviser dette.

– Han tror på sine egne løgner. Han forteller de samme historiene om og om igjen og lukker øynene for fakta, sier O'Brien til Vanity Fair.

En talskvinne for Art Institute of Chicago opplyser til Chicago Tribune at det kjente Renoir-bildet ble donert til museet av Annie Swan Coburn i 1933. Hun hadde kjøpt bildet av en kunsthandler, som hadde kjøpt det direkte fra Renoir i 1891.

Pierre-Auguste Renoir levde fra 1841 til 1919 og bildene hans er i dag blant de mest ettertraktede i kunstverdenen og selges for hundrevis av millioner kroner.

