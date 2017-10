Katalanerne stiller spørsmål ved egne ledere

utenriks

55,6 prosent av katalanerne mener at folkeavstemningen ikke ga de regionale myndighetene rettslig grunnlag for å erklære uavhengighet, ifølge en meningsmåling utført av GESOP for den katalanske avisa El Periódico.

68,6 prosent av katalanerne mener at det bør holdes nyvalg i regionen for å løse den konstitusjonelle krisen med sentralmyndighetene i Madrid.

En like stor andel mener at det bør innledes forhandlinger om grunnlovsreformer for å sikre økt selvstyre for Catalonia, i stedet for uavhengighet.

(©NTB)