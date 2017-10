Mot seier for "Tsjekkias Trump"

utenriks

Valget på ny nasjonalforsamling går over to dager og avsluttes lørdag ettermiddag.

De to tradisjonelt største partiene, sosialdemokratiske CSSD og høyrepartiet ODS, ser ifølge meningsmålingene ut til å måtte nøye seg med henholdsvis 13 og 9 prosent av stemmene, mens ANO-bevegelsen spås rundt 30 prosent.

ANO ble dannet av Andrej Babis for seks år siden. Han er en av Tsjekkias rikeste menn, omtales som Tsjekkias Trump og sammenlignes også med italienske Silvio Berlusconi.

Skattesnusk

Ifølge tidsskriftet Forbes er Babis Tsjekkias nest rikeste mann, er god for milliarder og har gjennom Agrofert-konsernet sitt eierinteresser i alt fra medier og eiendom til energi og jordbruk.

I mai i år fikk han sparken som finansminister etter anklager om økonomiske uregelmessigheter og han har en tiltale om skattesnusk og misbruk av EU-subsidier og EØS-midler hengende over seg.

Han anklages også for å ha en fortid i landets hemmelige tjeneste og for å ha vært agent for russiske KGB, noe han selv benekter.

Babis er kritisk til innvandring, euromotstander og spiller ellers på velgernes politikerforakt.

Fremmedhat

Japanskfødte Tomio Okamura, som leder partiet Frihet og direktedemokrati (SPD), regnes også som joker i valget.

Okamura har bånd til høyrepopulistiske Nasjonal front i Frankrike, ønsker å melde Tsjekkia ut av EU og har gått til valg på kraftig innvandringsfiendtlig retorikk. Partiet hans ligger ifølge meningsmålingene an til å få rundt 7 prosent av stemmene og vil med det bli fjerde størst.

– For første gang vil flertallet gå til partier som på en eller annen måte protesterer mot det liberale demokratiet vi kjenner, konstaterte avisen Hospodarske Noviny i en lederartikkel fredag.

– Og for første gang står vi overfor trusselen der en åpent xenofobisk, ekstremistisk bevegelse kan få over 10 prosent, skriver avisen, med henvisning til Okamura.

