Myndighetene på Malta utlover 1 million euro i dusør etter journalistdrap

Summen tilsvarer 9,4 millioner norske kroner etter dagens kurs. Regjeringen lover også å beskytte den eller de som står fram med opplysninger.

I en uttalelse fra regjeringen omtales bombeattentatet som drepte Daphne Caruana Galizia mandag som en spesielt viktig sak. Galizia var gravejournalist og sto bak korrupsjonsavsløringer rettet både mot statsministeren og andre sentrale personer i det maltesiske samfunnet.

53-åringen arbeidet for aviser som The Sunday Times og The Malta Independent, og hadde også sin egen blogg der hun avdekket korrupsjon og gikk hardt ut mot politikere og næringslivstopper.

Maltas statsminister Joseph Muscat har innrømmet at Galizia trolig var hans største motstander. Han har likevel lovet full etterforskning.

–Hun var trolig min største fiende. Hun angrep meg helt fra da jeg var opposisjonsleder. Men det var jobben hennes, har Muscat sagt i et intervju med den italienske avisen La Repubblica.

Nederlandske etterforskere er på plass på Malta for å bidra i etterforskningen.

